Premio Nassiriya per la Pace 2024: riconoscimento a Ben, il cane eroe dei vigili del fuoco

Si è svolta questa mattina a Marina di Camerota la cerimonia di consegna del Premio Nassiriya per la Pace 2024, che ha celebrato persone e unità operative distintesi per il loro impegno e sacrificio al servizio della comunità. Tra i premiati di quest’anno, un riconoscimento speciale è stato conferito al reparto volo dei vigili del fuoco di Pontecagnano, per i numerosi interventi di soccorso effettuati nella provincia di Salerno.

https://www.ilmattino.it/salerno/camerota_premio_nassiriya_riconoscimento_ben_cane_eroe_vigili_fuoco-8467983.html