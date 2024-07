Spread the love

Sono state momentaneamente evacuate alcune famiglie per la fuga di gas in via Trionfale all’altezza della stazione Ottavia a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco. «La tubatura guasta – rendono noto i pompieri – risulta

essere di alta pressione». E al lavoro ci sono anche i tecnici del pronto intervento del gas. «Un’impresa terza estranea alla Società – fanno sapere da Italgas – ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione».

– Al momento è stata interdetta la ferrovia Roma-Viterbo e ci sono sul posto anche diverse pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale. Per motivi di sicurezza gli agenti hanno chiuso via Casal del Marmo, tra via Trionfale e via della stazione di Ottavia e via Trionfale, tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni. Risulta chiusa al momento la stazione ferroviaria di Ottavia.

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/24_luglio_01/fuga-di-gas-a-ottavia-chiuse-la-stazione-dei-treni-e-via-trionfale-evacuate-numerose-abitazioni-479253fd-ea9c-4123-a206-897efd8bbxlk.shtml