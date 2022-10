Video – Pitone di 7 metri ingoia una donna, la scoperta choc del marito: il corpo intatto nella pancia dell’animale, le foto incredibili

Spread the love

Va a cercare la moglie ma scopre che è stata ingoiata da un pitone. Una donna si era allontanata da casa per andare in una vicina piantagione a raccogliere delle gomma. Il marito non vedendola rientrare le è andato incontro, ma una volta sul campo ha trovato solo i sandali della donna scoprendo solo dopo che era stata aggredita dall’animale.

La donna di 54 anni della provincia di Jambi, sull’isola di Sumatra, è stata divorata da un pitone di 7 metri. La scoperta choc è stata fatta dopo che i resti del suo corpo non digeriti sono stati rinvenuti nella pancia dell’animale.

