Scontro tra mezzi pesanti a Capannori

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina alle 6:00 due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente nei pressi dell’uscita autostradale di Capannori. Uno dei mezzi che trasportava olio vegetale si è ribaltato e parte del contenuto della cisterna si è sversato sulla sede stradale. L’autista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo,

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme al personale del 118, della polizia stradale, i Carabinieri, l’Arpat e il personale di autostrade e della Provincia.