Lavagna – si rovescia con il trattore – deceduto l’uomo alla guida

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 12.30, di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Turano, a Lavagno (VR) per un trattore rovesciatosi in un campo.

I pompieri accorsi dal vicino distaccamento di Caldiero con il supporto di un’autogrù dalla sede centrale di Verona, hanno estratto l’uomo alla guida del mezzo e messo in sicurezza lo stesso.

A seguito dell’incidente e nonostante i soccorsi, il personale sanitario del Suem ha constatato la morte dell’uomo di 77 anni di età.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso