DECRETO PNRR – Entrato in vigore il Decreto PNRR 2024 convertito in Legge, per  l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Spread the love

ALBONICO LIA –

Alcuni punti chiave

Fondi extra per ridimensionamento scolastico

aumento del limite di spesa per consentire ai dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento di chiedere l’esonero o il semi-esonero dall’insegnamento per attività amministrative e organizzative

Obiettivo è ridimensionare il numero di alunni per classe e rivedere le norme sul dimensionamento degli edifici scolastici.

Scuole infanzia – graduatorie comunali

Stabilite misure urgenti per garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali per l’infanzia.

utilizzo delle graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario fino all’anno scolastico 2026 2027, anche in deroga ai requisiti di titolo di studio previsti

Semplificazione accesso facoltà di medicina – i candidati stranieri che hanno già sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’anno accademico 2023 2024 possono presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai corsi nell’anno accademico 2024 2025, senza ripetere la prova di ammissione

Assunzioni nei Policlinici Universitari – è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. Devono essere della durata massima di 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto dal SSN, senza più dover rispettare il limite del 2% dell’organico.

Contratti di collaborazione con professionisti ed esperti –

possono essere rinnovati o prorogati più di una volta, purché rispettino il termine di attuazione del progetto e le risorse assegnate.

La norma non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione, i quali possono essere rinnovati o prorogati solo una volta.

Stabilizzazione precari SSN – la norma estende il termine per le assunzioni a tempo indeterminato per la stabilizzazione del personale fino al 31 dicembre 2025,

Magistrati – possibilità di ricorrere ad applicazioni extra distrettuali di magistrati) per la riduzione dell’arretrato civile – validità fino al 30 giugno 2026

Proroga incarichi ai pensionati – incarichi retribuiti di lavoro autonomo a persone in quiescenza fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti con esperienza e competenze professionali nella programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici

Gli eventi sismici che saranno considerati sono quelli avvenuti nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

Proroga assunzioni per la tutela del territorio – esteso al 31 ottobre 2025 la possibilità per alcune PA di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, con una comprovata esperienza e professionalità rilevanti per la natura degli interventi

Medici specializzandi – scade il 31 dicembre 2026 la facoltà di assumere medici specializzandi con contratto a tempo determinato e parziale, per esigenze formative.

la certificazione delle attività formative, precedentemente compito del consiglio della scuola di specializzazione, è sospesa;

la possibilità di assumere incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica si estende anche presso tutti i servizi sanitari, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione;

i contratti a tempo determinato e parziale possono essere stipulati solo con aziende sanitarie o enti d’inquadramento accreditati per la formazione specialistica.

Proroga finanziamenti agevolati per le imprese agricole – possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto fino al 31 dicembre 2025.

Associazioni pro vita nei consultori – anche le Regioni, nei consultori, possano prevedere la collaborazione con soggetti del terzo settore esperti nel sostegno alla maternità.

Tutte le disposizioni per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” è pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 02-03-2024.