Il Nia dei Vigili del Fuoco ha compiuto 20 anni

Spread the love

LIA ALBONICO . FARO N. 128

Vent’anni del Nia, il Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del fuoco. Per l’occasione il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha organizzato il convegno “NIA. Sfida al Futuro” al quale hanno preso parte il Capo Dipartimento, Prefetto Renato Franceschelli e il Capo del Corpo Nazionale, Carlo Dall’Oppio

Il ruolo del Nia – L’evento ha permesso di avere una panoramica delle attività istituzionali del Nucleo come le indagini e le sperimentazioni fin qui svolte, e soprattutto avere un’idea delle prospettive e gli sviluppi futuri in questo ambito legati ad un utilizzo sempre più frequente e concreto di nuove tecnologie. La prima sessione, introdotta e moderata da Francesco Notaro, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, è stata dedicata all’illustrazione del ruolo del NIA nell’investigazione istituzionale, e ha visto tra i relatori la presenza del Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma Giovanni Conzo, del Comandante dei RIS dei Carabinieri Colonello Sergio Schiavone, di Antonietta Lombardozzi, Dirigente Superiore Tecnico della Polizia di Stato e di Vincenzo Di Carlo, Dirigente del Nucleo Investigativo Antincendi.

Le nuove tecnologie – La terza sessione, introdotta e moderata da Michele Mazzaro, Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli e Massimo Nazareno Bonfatti, Dirigente del Centro Studi ed Esperienze, ha illustrato la tematica relativa all’uso delle nuove tecnologie nell’investigazione, con interventi di Alessandra Tassa dell’Agenzia Spaziale Europea – ESA, Marco Pazzi dell’Università degli studi di Torino, di Augusto Pedone e Fabrizio Lago per il NIA Sicilia, di Rocco Bochicchio per il NIA Basilicata e di Alessandro Fiorillo per il NIA Centrale e Stefano Martinelli per la Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo. In questa sessione si è parlato del supporto dei satelliti nelle attività di investigazione, delle tecniche di spettrometria applicate all’investigazione, dell’utilizzo delle unità cinofile nella ricerca di acceleranti e dell’applicazione della realtà virtuale nel metaverso in esercitazioni mirate all’investigazione.