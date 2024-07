Spread the love

LIA ALBONICO – pubblicato sul FARO N. 128

Ma cosa sappiamo visto che diamo per scontata la loro presenza nei momenti di crisi e pericolo?

Chi sono dunque questi uomini e donne che hanno scelto di mettere la loro vita al servizio della nostra sicurezza?? Non hanno mai tremato nel compiere la loro missione?Hanno trovato sul loro cammino fulgidi esempi di altruismo e le lapidi commemorative stanno a testimoniare quante vite umane siano state sacrificate al loro ideale, alla nostra salvaguardia.

Non vogliono essere chiamati eroi; sono persone che hanno paura come tutti noi, ma nonostante ciò, sono sempre pronti a lanciarsi nello sconosciuto che li accompagna, per proteggerci.

La loro paura sfocia nel coraggio, valutando di volta in volta la situazione, prendendo immediatamente l’iniziativa, ben sapendo quando è il momento di agire.

Paura, se non fosse presente, l’affrontare situazioni rischiose si trasformerebbe in incoscienza, che non è coraggio e non consente di vedere il pericolo e trovare delle soluzioni. Non avere paura sarebbe come affidarsi alla fortuna, aleatoria compagna. L’importante è prendere atto della tensione che accompagna interventi pericolosi e trasformare la paura in coraggio, che è la capacità di gestire ed affrontare la realtà, sempre, ogni giorno. Il ripetersi di chiamate d’aiuto, il sentirsi indispensabili per gli altri, rimuove l’istinto di preservazione della propria incolumità; nell’affrontare quotidianamente il pericolo, non si pensa più alla paura e la risposta ad essa diviene abnegazione.