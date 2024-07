Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio sull’autostrada A14, nei pressi del casello di Fano, per un incidente stradale tra un’autocisterna che trasportava bitume e un autocarro. La squadra VVF sul posto ha estratto il conducente dell’autocarro, in collaborazione con il personale del 118, e sta presidiando l’area dell’intervento in attesa dell’arrivo una ditta specializzata per il travaso del prodotto trasportato dall’autocisterna che è ad una temperatura di circa 150°C.

L’autostrada è aperta su due corsie in quando l’incidente è avvenuto nella corsia di accelerazione.

Sul posto la polizia autostradale e personale della società autostrade:

Dal Comando di Pesaro Urbino