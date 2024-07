VIDEO – Maltempo in Piemonte – Vigili del fuoco impegnati da 4 giorni: 337 interventi in provincia di Torino, 100 nel verbanese

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo abbattutasi nella parte settentrionale del Piemonte il 29 giugno, le attività interessano in particolare le province di Torino e Verbano-Cusio-Ossola: nel territorio del capoluogo regionale sono 130 le unità in azione e 337 gli interventi fatti; nel verbanese sono 30 i vigili impegnati e 100 gli interventi svolti per rimuovere fango e ghiaia da strade e nei locali scantinati degli edifici.

Nel video il recupero a Macugnaga (VCO) di un’auto finita nel greto del torrente Anza, esondato in più punti quattro giorni fa.

