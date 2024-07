Spread the love

PALERMO – Divampato la scorsa notte un maxi incendio all’ex Chimica Arenella a Palermo. – A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che accortisi delle fiamme, hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere l’incendio solo diverse ore dopo. Sono intervenute ben quattro squadre per riuscire a domare il rogo, partito ieri sera da via Monsignor Filippo Pottino, che ha bruciato grossi cumuli di rifiuti, anche ingombranti e speciali come lastre di amianto, che si trovavano all’interno di uno dei capannoni.

Maxi incendio all’ex Chimica Arenella: distrutto dalle fiamme un capannone pieno di rifiuti (newsicilia.it)