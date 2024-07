Assaltano portavalori con armi da guerra, auto in fiamme sulla statale: in fuga con milioni di euro

Spread the love

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, nel Brindisino, all’altezza di Torchiarolo, dove sono state incendiate almeno sette tra auto e furgoni su entrambi i sensi di marcia per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. I malviventi armati di fucili mitragliatori, dopo aver bloccato il portavalori, hanno utilizzato un crick per sollevare il blindato e piazzare una carica esplosiva sotto di esso. L’esplosione ha mandato letteralmente in fumo numerose banconote, ma il bottino è comunque ingente. Si potrebbe sfiorare la cifra dei tre milioni di euro.

Brindisi, assalto a portavalori sulla statale 613 a Torchiarolo (today.it)