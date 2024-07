VIDEO – Marley, il super cane non vedente entra nella Protezione civile

Spread the love

Doveva essere soppresso perché cieco. Così aveva deciso il proprietario dell’allevamento dove è nato. Ma per fortuna il destino si è messo di traverso e Marley, pastore tedesco non vedente dalla nascita, è stato salvato di nascosto proprio da chi era stato incaricato di sopprimerlo.

Poi, grazie a una serie di appelli del canile di Bari a cui è stato consegnato, Marley è stato preso in adozione da una giovane coppia toscana. Il cane si è rivelato un animale eccezionale e, dopo aver affrontato un duro addestramento, ora è il primo cane non vedente d’Italia a ottenere dalla Vab (Vigilanza antincendi boschivi) Toscana il brevetto per la ricerca di persone scomparse in superficie, con il guinzaglio.

Le parole commosse della vicepresidente della Toscana, Stefania Saccardi, rendono il doveroso omaggio a un animale davvero speciale, amato e conosciuto in tutta Italia anche grazie al suo frequentatissimo profilo Facebook. Con oltre 122 mila follower, Marley Supercane è tra i più seguiti dagli amanti dei cani, e dei Pastori tedeschi in particolare. “Ciao sono Marley, un pastorino abbandonato al canile perché nato cieco. Adesso ho una vita a colori”, questo lo slogan che i proprietari dell’animale hanno coniato appena aperto il gruppo. Un’avventura, quella di Marley, che nei giorni scorsi si è arricchita di un ennesimo riconoscimento: l’uscita del libro sulla sua incredibile storia di disabilità, amore ma soprattutto speranza. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Canile di Santa Maria a Monte-Pisa e al gattile Ass. Aristogatti-Gattile Empoli

