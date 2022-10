Filippine, aereo finisce fuori pista durante l’atterraggio

Spread the love

Nelle Filippine un aereo della Korean Air è finito fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Cebu.

A bordo c’erano 173 passeggeri e l’equipaggio: sono stati tutti evacuati in sicurezza e qualcuno ha riportato lievi ferite. L’aeroporto, il secondo più trafficato del Paese, è stato chiuso. Sulle cause dell’incidente è in corso un’indagine. Intanto, il presidente della Korean Air Woo Kee-hong si è scusato per l’incidente e ha promesso “un’indagine approfondita” da parte delle autorità filippine e coreane.

