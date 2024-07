Fiamme in un deposito di oleificio a Montesarchio, a lavoro i Vigili del Fuoco

Spread the love

Fiamme alle prime luci dell’alba a Montesarchio in un deposito di un noto oleificio del posto in via Badia. L’allarme e’ stato lanciato da alcuni operai che si sono accorti del rogo e del fumo che avevano invaso il locale.

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale e della Compagnia Provinciale di Benevento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. I Carabinieri sono a lavoro per quantificare i danni provocati.

Sulle cause del rogo sono in corso i rilievi dei vigili del fuoco e la pista più accredita sembrerebbe essere quella dell’autocombustione

