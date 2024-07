Benevento, uccide fratello e lo decapita: arrestato

Spread the love

(LaPresse) Prima ha ucciso il fratello a coltellate, poi gli ha tagliato la testa e quindi l’ha lanciata dal balcone. Infine ha chiamato i carabinieri per raccontare cosa aveva appena fatto. In manette è finito ieri sera un uomo di 57 anni di Pannarano, in provincia di Benevento. Secondo quanto ricostruito dai militari la vittima, il 70enne Annibale Miarelli, pare stesse dormendo quando è stato ucciso dal fratello Benito. I due, che convivevano nell’abitazione di via Piano dove è avvenuto il delitto, avevano litigato per motivi ancora da chiarire. Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il corpo della vittima ancora sul letto. Il fratello è stato portato in caserma dove ha ammesso le sue responsabilità ed è stato successivamente portato in carcere.