Tenta di rubare un mezzo dei vigili del fuoco: fermato

Spread the love

Si è intrufolato, complice la pioggia, nel comando provinciale dei vigili del fuoco cercando di rubare un veicolo. I pompieri si sono accorti di quanto stava succedendo e lo hanno prima fermato e poi chiamato la polizia.

È quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 21 ottobre 2023, a Sondrio in via Giuliani. Gli agenti della Questura di Sondrio, prontamente giunti nella caserma hanno proceduto all’arresto dell’individuo che è risultato essere un trentenne già noto per problemi psichiatrici.

sondriotoday.it