Due interventi stradali nella bergamasca

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

19/01/22 pre 13:00 Biandronno (Va) SP 36. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale contro una pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.







19/01/21 Lonate Pozzolo (Va), via del Gregge. Per cause in corso di accertamento un semirimorchio si è sganciato dalla motrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada, dalla sede di Varese con un’autogru. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, sollevato il semirimorchio permettendo così il riaggancio alla motrice.