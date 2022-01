Progetto Prometheus – il 20 gennaio laconferenza finale a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si terrà domani pomeriggio, a partire dalle 14, presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma l’evento finale del progetto “Prometheus”. Nella conferenza conclusiva sarà messo in evidenza il risultato ottenuto dopo due anni di lavoro, quindi le presentazioni saranno incentrate sulle esigenze operative e sulle funzioni del sistema Prometheus.

Tale sistema, un software sviluppato nell’ambito del progetto europeo omonimo, co-finanziato dalla Commissione europea, DG ECHO – Meccanismo europeo di protezione civile e coordinato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ha l’obiettivo primario di migliorare lo scambio di dati raccolti in un’ area emergenziale tra squadre di ricerca e salvataggio sotto le macerie (USAR) e il coordinamento delle stesse in modo da ridurre il tempo di intervento durante le operazioni di soccorso. La qualità e la quantità di questi dati, le loro fonti e la loro destinazione possono variare a seconda del tipo di: emergenza, sistema di gestione dei disastri nel paese, risorse impiegate.

È di fondamentale importanza in ogni caso gestire e associare i dati in modo tempestivo ed efficace per renderli immediatamente disponibili a chi ne ha necessità per migliorare e sostenere le operazioni di soccorso, specialmente nella prima fase di un’emergenza: è nella prima giornata immediatamente successiva alla catastrofe, definita “golden day”, che il bilancio delle vittime può essere ridotto da un intervento più rapido e da uno scambio tempestivo di informazioni tra coordinamento e squadre. Prometheus può rivelarsi molto più efficace in questa fase rispetto ad altri sistemi grazie alle sue caratteristiche innovative, tra le quali, la capacità di funzionare anche in assenza di rete internet, la precisa localizzazione del sito di lavoro, la possibilità di integrare i dati su vittime, dispersi e altro.

Dopo il saluto e l’introduzione da parte del capo Dipartimento Laura Lega, del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, del capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e David Pfrang di ERCC (Emergency Response Coordinator Centre) di DG ECHO, si succederanno gli interventi degli esperti dei beneficiari spagnoli e francesi EcASC, autorità civili e militari e rappresentanti del Sistema di protezione civile. Concluderanno l’incontro le parole del capo del Corpo Nazionale e del direttore centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e l’Antincendio boschivo dei Vigili del fuoco, Marco Ghimenti.

Nelle foto “Cerzeto 2021”, l’ultima esercitazione nazionale in cui è stato testato il sistema Prometheus.