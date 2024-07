Tre grandi incendi a Nicosia, Piazza Armerina e Valguarnera: intervento massiccio della Forestale e dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Tre incendi di vaste proporzioni stanno impegnando intensamente le squadre del servizio antincendio boschivo della Forestale e dei Vigili del Fuoco, mettendo a rischio diverse aree della provincia di Enna.

Un vasto incendio in contrada Mandrascate, vicino a Valguarnera, ha richiesto un intervento significativo con l’impiego di un canadair, un elicottero, tre squadre della Forestale, due autobotti e una squadra dei Vigili del Fuoco. Le squadre stanno lavorando senza sosta per proteggere alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Il fuoco, infatti, si sta avvicinando pericolosamente al parco di Rossomanno, un’area di grande valore naturalistico.

La situazione è ancora più preoccupante in contrada Giachino, nel territorio di Piazza Armerina, dove è stato necessario richiedere l’intervento di un canadair, oltre a squadre della Forestale e autobotti. Le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente a diverse villette abitate, mettendo in serio pericolo la vita dei residenti e i loro beni.

Sempre in territorio di Piazza Armerina, un altro incendio in contrada Cicciona sta creando gravi difficoltà. Le squadre antincendio stanno lavorando instancabilmente per contenere le fiamme e impedire che si avvicinino ulteriormente alle abitazioni e alle aree circostanti.

Anche l’Altesina e l’Altesinella, nel territorio di Nicosia, sono preda delle fiamme. Il fuoco sta divorando il bosco dell’area protetta, mettendo a rischio un ecosistema prezioso. Le squadre di emergenza sono sul posto, lottando contro il tempo per limitare i danni.

Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dalle alte temperature e dalle forti raffiche di vento, che alimentano le fiamme e rendono instabile il comportamento degli incendi. Nonostante queste difficoltà, gli uomini della Forestale e dei Vigili del Fuoco stanno affrontando la situazione con estrema determinazione e professionalità, cercando di proteggere vite umane, abitazioni e patrimonio naturale.

La situazione rimane critica e in continua evoluzione, con le squadre di soccorso che continuano a lavorare instancabilmente per domare le fiamme e riportare la situazione sotto controllo.

