VIDEO – Incendio nell’area dell’ex Mobilificio Valente a Bisceglie, una persona intossicata

BAT – Questa mattina, lunedì 8 luglio, un incendio è divampato nelll’ex sede del Mobilificio Valente, situata in via Trani, all’altezza dell’incrocio con l’ospedale cittadino di Bisceglie. Il mobilificio si era trasferito lo scorso 28 maggio in piazza Vittorio Emanuele II (e che pertanto i gestori del mobilificio non hanno nulla a che fare con l’attuale vicenda).

L’allarme è scattato intorno alle 9:30 e sul posto sono intervenuti prontamente due mezzi dei Vigili del fuoco, supportati dalle pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie. I pompieri hanno lavorato alacremente per domare l’incendio che, dalle prime immagini pervenute, sembra essere partito da alcuni bancali di legno situati nell’area adiacente l’immobile.

Le cause dell’incendio restano ancora sconosciute, e le autorità stanno indagando per fare chiarezza sull’accaduto. L’ex capannone industriale e le strutture circostanti non hanno subito danni gravi, grazie alla tempestività dell’intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, e si procederà con ulteriori verifiche nelle prossime ore.

https://www.tarantobuonasera.it/news/bari/862949/incendio-nell-area-dell-ex-mobilificio-valente-a-bisceglie.html

VIDEO