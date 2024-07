A Pavullo nasce il polo di addestramento DOS. All’inaugurazione presente il Capo del Corpo Nazionale Dall’Oppio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Venerdì 5 luglio è stato inaugurato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Carlo Dall’Oppio, dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna, Ing. Francesco Notaro e dalla Direttrice dell’ARSTPC (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile), Dottoressa Rita Nicolini, il polo didattico per la formazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) AntIncendio Boschivo di Pavullo in provincia di Modena.

Il polo didattico nasce ad aprile 2023 ed è il terzo polo didattico del territorio nazionale per la formazione dei DOS, che hanno il compito di dirigere e coordinare le squadre di terra ed i mezzi aerei che intervengono nell’estinzione degli incendi di bosco.

Dopo il taglio del nastro, sono state illustrate le potenzialità della struttura, ed è stato illustrato il funzionamento dei simulatori e delle attrezzature e mezzi presenti nella struttura.

Al termine della mattinata è stata effettuata una simulazione con degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto con la visione in remoto delle operazioni di spegnimento.

Alla cerimonia sono intervenute le autorità civili e militari.