Cesano Maderno, incendio in un appartamento: due persone ricoverate in codice rosso

Alle 9 di oggi, martedì 9 luglio, i pompieri sono giunti in Corso Roma per domare un rogo che sta interessando un appartamento in un edificio di due piani.

Le squadre arrivate sul posto hanno subito recuperato le due persone rimaste intrappolate all’interno. Queste sono subito state affidate al personale AREU giunto anch’esso sul luogo dell’incendio. Al momento le persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso.

L’intervento dei vigili del fuoco è attualmente ancora in corso.

