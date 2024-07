Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Sono in corso da poco dopo le 14 le ricerche nelle acque del Masino a Cataeggio (SO) di un ragazzo trascinato dalla corrente del torrente ingrossatosi per le piogge.

La segnalazione è arrivata da altri ragazzi presenti al momento e che sarebbero riusciti a trarre in salvo un altro ragazzo prima che venisse trascinato anch’esso dall’acqua.

Inviato sul posto l’elicottero AB412 del nucleo dei vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori.