Esce di strada col tir e si ribalta: muore camionista 44enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio del 10 luglio lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Il sinistro, avvenuto al chilometro 88, ha coinvolto un mezzo pesante, uscito improvvisamente di strada e finito oltre il guard rail per poi ribaltarsi a margine della carreggiata. Per soccorrere l’autista del tir sono intervenuti i sanitari del 118 – anche con l’équipe dell’elisoccorso giunta da Parma – insieme ai vigili del fuoco: nonostante il prodigarsi dei soccorritori, per l’uomo, estratto dalla cabina del camion, non c’è stato nulla da fare. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, dei rilievi si occupano gli agenti della Polizia Stradale presenti insieme al personale di Autostrade per l’Italia

