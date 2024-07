Infortunio sul lavoro e incidente stradale sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta nel comune di Cabiate per un infortunio sul lavoro che ha coinvolto una persona che si trovava a bordo di una piattaforma aerea.

Le cause sono ancora in fase di accertamento.

In posto il personale AREU, che ha poi trasporto il ferito in codice rosso presso l’ospedale San Gerardo di Monza . Sul posto forze dell’ordine e ATS per le verifiche del caso.

Comune di Valbrona lungo la SP46 via Milano direzione Onno all’altezza dei tornanti in Loc. S. Giorgio incidente stradale Auto-moto

Motociclista classe 2006 incastrato sotto la vettura estratto dai VF.

In posto APS Erba Aps Como e carro fiamma

Ambulanza e Elicottero 118 CC di Asso – Strada chiusa al traffico in entrambe i sensi di marcia con ripercussioni sul traffico