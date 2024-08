VIDEO – Incendio nel deposito di rotoballe di un’azienda agricola

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

VERONELLA (VR), Intervento dei vigili del fuoco dalle 7:45 di domenica 25 agosto per l’incendio nel deposito di rotoballe di fieno in un’azienda agricola, in via Oppi, a Veronella (VR).

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Caldiero, Verona, con il rinforzo dei volontari di Bovolone e di Treviso, con due autopompe, un’autobotte e la botte chilolitrica di Treviso sono impegnate per spegnere le fiamme delle 7.000 quintali di paglia coinvolte. Fiamme al momento sotto controllo.

Attualmente ci sono anche 4 mezzi agricoli privati che stanno collaborando per lo smassamento delle rotoballe.