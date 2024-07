Rafforzamento della Tutela Legale per Forze di Polizia e Vigili del Fuoco

Spread the love

L’approvazione di un emendamento che rafforza la tutela legale per gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata accolta positivamente dal Sottosegretario Interno Prisco. L’emendamento riguarda coloro che sono indagati o imputati per fatti inerenti al servizio.

Il Governo, sin dal suo insediamento, ha lavorato per ottenere questo riconoscimento, atteso da tempo. Questo provvedimento rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, rispondendo in modo concreto alle legittime richieste provenienti dai comparti sicurezza e soccorso. In particolare, l’emendamento raddoppia l’anticipo delle spese legali per il personale del comparto, portandolo da 5 a 10 mila euro.

L’obiettivo è rafforzare gli strumenti di tutela a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, infatti, devono affrontare spese di difesa in procedimenti giudiziari legati alla loro specifica attività e, soprattutto, ai rischi connessi alla funzione esercitata.

La misura prevede un incremento del 100% della somma che lo Stato può anticipare, su richiesta, a coloro che intendono avvalersi di consulenti legali di fiducia. Inoltre, viene introdotta una seconda novità, che risponde a criteri oggettivi di giustizia: lo Stato non chiederà la restituzione delle somme anticipate per le spese legali nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso senza l’accertamento della responsabilità del dipendente.

È motivo di orgoglio per Governo e Parlamento aver dimostrato ancora una volta l’attenzione al comparto sicurezza e soccorso. Lo Stato è ogni giorno e concretamente al fianco di chi difende e protegge quotidianamente i cittadini.

