Incendio Maglianella, vigili del fuoco all’opera. Sgomberate alcune villette

Spread the love



10 Luglio 2024 – Un vasto incendio si è sviluppato poco prima delle 14 in via del Casale della Maglianella, a Roma. Dalla zona Casale della Maglianella, a causa del vento, ha raggiunto le vicinanze del parco dell’Acquafredda e i canneti di Val Cannuta. Sul posto varie squadre della Protezione Civile e i Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento.

Alcune villette sono state fatte sgomberare per permettere ai vigili del fuoco di gettare acqua sui tetti in modo da raffreddarli per evitare che prendano fuoco

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/07/10/news/incendio_maglianella_sgomberate_villette_valcannuta-423388594