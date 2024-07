VIDEO – L’incendio della cattedrale di Rouen in Normandia – domato

Spread the love

I vigili del fuoco della città di Rouen, in Normandia, sono riusciti a domare un incendio nella sua cattedrale gotica di fama mondiale, placando i timori di un altro disastro in uno dei gioielli architettonici della Francia, cinque anni dopo la devastazione di Notre Dame.

Le prime immagini televisive mostravano una colonna di fumo scuro che si alzava dalla guglia della cattedrale e la gente nelle strade sottostanti che guardava verso l’alto con orrore.

Nelle immagini successive, il fumo si poteva ancora vedere attraverso una fessura nella copertura bianca che circondava l’impalcatura attorno alla guglia, ma non si stava più alzando in una colonna scura. Dopo circa 90 minuti i pompieri hanno affermato che l’incendio era stato contenuto.

Stéphane Gouezec dei vigili del fuoco della Senna Marittima ha affermato che la fonte dell’incendio è stata individuata e che le squadre stanno lavorando per garantire che non ci siano più “punti caldi”. Ha detto ai giornalisti che il rischio che le fiamme si diffondano è basso perché l’incendio è scoppiato in un’area in cui la maggior parte delle strutture sono in metallo

video