Il cinema italiano in mostra al Marettimo Italian Film Fest, dal 16 al 20 Luglio 2024 

GIORGIO BOTTARI

Anche quest’anno la redazione de Il Faro parteciperà al Marettimo Italian Film Fest, in programma dal 16 al 20 luglio. Un evento unico per il cinema made in Italy, ambientato proprio a Marettimo, l’isola gioiello naturalistico delle Egadi.

Durante il festival, organizzato da SoleMar, sarà dato ampio spazio in particolare alle opere dedicate al mare e alle opere prime e originali realizzate nell’ultimo anno.Il Faro potrà così diffondere la sua luce così attori e registi affermati, dando largo spazio ai giovani, creando sinergie e opportunità.

Il Marettimo Italian Film Fest sarà ospitato nell’area di Scalo Nuovo, dove sarà anche presente lo spazio espositivo con prodotti unici siciliano, tra cui segnaliamo l’Azienda Agricola Caradonna, con la sua produzione diretta di pasta e farine (i cui dettagli potrete trovare anche su tutte le ultime edizioni stampate del giornale Il Faro).

Il Marettimo Italian Film Fest è gemellato con il Formentera Film Fest e il Menorca Doc Fest, nell’isola delle Baleari, e mantiene partnership con il Med Film Fest di Malta, il Festival del Cinema Mediterraneo, ed altri festival cinematografici italiani e internazionali.www.marettimoitalianfilmfest.com

