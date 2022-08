Tragedia in strada, si ribalta con il suo tir: morto autotrasportatore del Napoletano

Spread the love

Aveva 59 anni ed era di San Giuseppe Vesuviano. È la vittima dell’incidente mortale verificatosi ieri sull’autostrada A16 Napoli-Canosa.

Il tir carico di pomodori guidato dall’uomo, per cause in corso di accertamento, è sbandato ed è finito contro lo spartitraffico invadendo la carreggiata opposta. L’uomo ha perso la vita nel violento impatto.

L’incidente, che ha causato lunghe code, è avvenuto al km 17, al confine con l’area nolana.

La carreggiata in direzione Napoli è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Avellino Ovest, guidati dell’ispettore Oreste Bruno e vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. (napolitoday.it)