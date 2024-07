Il maltempo ha colpito la provincia di Varese e di Como

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Questa mattina una forte ondata di maltempo ha colpito la provincia di Varese, causando disagi e danni significativi in diverse zone. Decine di cittadini hanno chiesto soccorso ai vigili del fuoco a causa di allagamenti, tetti scoperchiati e tagli di piante.

Finora sono stati effettuati una quarantina di interventi da parte delle squadre di soccorso, mentre una sessantina di richieste sono ancora in corso o in attesa di essere soddisfatte. Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state inviate squadre aggiuntive dal comando di Milano per supportare gli interventi in corso.

Si segnalano diversi disagi alla circolazione veicolare sul molteplici arterie stradali.

Oltre alla provincia di Varese si segnalano alcune criticità, sempre legate al maltempo nelle provincie di Como, Lecco e l’alta Bergamasca. Una trentina gli interventi in corso in queste ultime tre provincie.