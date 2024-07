Incidente in A4 alla barriera di Milano Est, quattro ambulanze e Vigili del fuoco sul posto

Spread the love

Un grave incidente si è verificato questa mattina, sabato 13 luglio 2024, nell’Autostrada A4 all’altezza della barriera di Milano Est in direzione di Bergamo.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8. Sono rimaste coinvolte sette persone, tra cui una ragazza di 15 anni. Sul posto sono accorse quattro ambulanze, un’automedica, i Vigili del fuoco e le pattuglie della Polstrada.

Tre persone sono state medicate e portate in ospedale in codice giallo, una invece, meno grave in codice verde

