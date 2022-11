Quindicenne creduta scomparsa: era tenuta prigioniera dalla madre e dal patrigno

Spread the love

La polizia giudiziaria di Vila Nova de Famalicão, Portogallo, ha arrestato una donna e il suo compagno con l’accusa di aver segregato in casa la figlia 15enne di lei, che si credeva scomparsa da oltre un mese.

Come racconta la stampa locale, i due indagati sono incriminati per il reato di sequestro di persona aggravata. Secondo il PJ, i fatti risalgono alla fine di settembre 2022, quando gli imputati «hanno indotto la minorenne a fuggire da un istituto della città di Vila do Conde, dove era ospitata, e di averla trattenuta da quella data, privandola della sua libertà di movimento». Alla ragazza, infatti, secondo la ricostruzione della vicenda, sarebbe stato vietato di uscire, di andare a scuola o socializzare con altre persone. La madre e il patrigno, mentre tenevano in cattività la ragazza hanno avanzato diverse richieste di aiuto ai media per cercare di ritrovare la figlia, che dichiaravano scomparsa.