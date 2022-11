Spread the love

Nuovi danni sarebbero stati inflitti nelle ultime 24 ore alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka che attraversa il fiume Dnipro a Nova Kakhovka nella regione di Kherson in Ucraina, secondo le immagini satellitari della Maxar Technologies ottenute dalla Cnn.

L’acqua continua a scorrere da tre paratoie della struttura. Tuttavia l’emittente precisa che al momento non è chiaro come sia stato causato l’ultimo danno vicino alla riva occidentale del fiume, sebbene ieri sera siano state riportate su Telegram voci di esplosioni intorno alla diga.

Le paratoie sotto le sezioni distrutte del ponte sono le uniche a rilasciare acqua, ma dalle immagini satellitari non è chiaro se siano state danneggiate nell’esplosione e se il rilascio di acqua sia controllato o impedito dalle sezioni crollate del ponte.

Sebbene le forze armate ucraine abbiano liberato vaste aree di territorio a Kherson, non sembra abbiano ancora preso il controllo della diga di Nova Kakhovka. Ukrhydroenergo, che gestisce la centrale idroelettrica, ha affermato di non aver sentito parlare di nuovi danni alla struttura e di non essere in grado di fornire ulteriori commenti.

