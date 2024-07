Spread the love

Dalle ore 14:30 circa, i Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo in due vasti incendi di sterpaglie e colture a Guidonia Montecelio in via Isonzo e sulla Pontina SS148, altezza Castel Romano.

È stato richiesto l’intervento del DOS in entrambe le operazioni di spegnimento. Adiacente l’intervento sulla Pontina, al km 17 altezza Pratica di Mare in direzione Latina, per un’automobile gpl in fiamme è stato inviato il CRRC e anche due moduli antincendio. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte. (Mtr/ Dire)

https://www.romadailynews.it/cronaca/incendi-a-guidonia-e-su-via-pontina-interventi-dei-vigili-del-fuoco-0818802