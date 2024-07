video – Soccorsi due alpinisti a 3000 metri d’altezza

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Ultimato il recupero dei due alpinisti, operazioni ripartite questa mattina alle 5.30. L’elicottero Drago è atterrato nella zona del Quintino Sella, non appena le condizioni meteo hanno garantito una visibilità accettabile, l’equipaggio dei soccorritori ha raggiunto le due persone che sono state verricellate dalla parete Sud del Monviso, a 3.650 metri di quota, e accompagnate al Quintino Sella dove i Vigili del Fuoco avevano allestito il campo base. I due erano comprensibilmente infreddoliti, per via della nottata all’addiaccio, ma in buone condizioni di salute.

