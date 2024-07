Azzano Decimo, violento incendio alla “Gobbo surgelati”: il fumo sovrasta il paese

Spread the love

Questa mattina, 17 luglio, un grave incendio ha colpito l’azienda Gobbo surgelati in via Albera ad Azzano Decimo, provocando una densa nube di fumo che si sta diffondendo verso sud-ovest, in direzione di Fagnigola. La protezione civile ha emesso un avviso, consigliando di tenere le finestre chiuse fino a ulteriori comunicazioni dalle autorità competenti e di evitare di avvicinarsi alla zona per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito agli impianti refrigeranti.

