Tre incidenti stradali sul territorio ragusano

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Squadre operative del Comando Vigili Del Fuoco di Ragusa sono state impegnate nella mattinata di oggi in tre distinti incidenti stradali.

Ore 9.40 circa, incidente autonomo autovettura Renault Clio uscita fuoristrada e ribaltatosi sul terreno a Pedalino una signora 34 enna ferita e trasportata in ospedale da 118.

Ore 13.05 circa, incidente tra un’autovettura Opel Agila e Fiat doblò in contrada torre cannata a Modica, un ferito trasportato in ospedale.

Ore 14.30 circa, incidente autonomo tornante sp 31 Scoglitti-Gela ferito lievemente il conducente medicato sul posto da personale 118

Personale del Vigili del Fuoco ha provveduto, in tutti e tre gli incidenti, alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e delle aree circostanti.

La squadra operativa del distaccamento VVF di Vittoria è intervenuta, poco prima di mezzogiorno, per il recupero di un giovane 28enne caduto in una vasca per l’irrigazione in contrada Anguilla, nelle campagne di Vittoria.

E’ stato necessario l’intervento del al nucleo sommozzatori dei Vigili Del Fuoco di Catania per poter recuperare il corpo dell’uomo.

Dopo il recupero del giovane, il medico del 118 intervenuto sul posto ne constatava il decesso.

Sul posto intervenuti i Carabinieri e personale del Servizio prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per gli adempimenti di competenza.