Cordoglio delle istituzioni per la morte dei due Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA AL CORPO NAZIONALE E ALLE FAMIGLIE DEI DUE VIGILI DEL FUOCO MORTI A MATERA – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento di spegnimento di un incendio vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del Vigile del Fuoco Coordinatore Nicola Lasalata e del Vigile del Fuoco Esperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

Il Capo Dipartimento Renato Franceschelli, il Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio, tutto il Corpo nazionale sono vicini ai familiari e ai colleghi di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due vigili del fuoco che hanno perso la vita durante le operazioni di spegnimento dell’incendio a Nova Siri, nel materano

MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI – “Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale” ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità ”.