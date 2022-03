Padova, incendio tetto -Tre le persone leggermente intossicate da fumo ospedalizzate dal 118

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il 7 marzo i Vigili del Fuoco di Padova e del distaccamento di Abano Terme sono intervenuti nel comune di Selvazzano, in via Carso, per l’incendio del tetto di una palazzina di 3 piani. Fiamme divampate durante i lavori di coibentazione. Tre le persone leggermente intossicate da fumo ospedalizzate dal 118. Le operazioni di spegnimento sono state facilitate da un’impalcatura perimetrale a contorno del tetto; notevoli i danni, specialmente ad uno degli appartamenti. I lavori di bonifica e di messa in sicurezza sono stati ultimati nel tardo pomeriggio