Un tir ha impattato sulla volta d’ingresso della galleria “lama bianca”

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Interruzione del traffico veicolare sulla SS87 sannitica… un tir per cause in corso di accertamenti si scontra sulla volta d’ingresso della galleria “lama bianca” (periferia di Campobasso)… ferito autista trasportato in ospedale da operatori 118 in corso le operazioni di sgombero e regolamentazione del traffico a cura di squadre vvf del Comando di Campobasso e personale della polstrada…