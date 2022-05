Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 5:30 sei squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro a Casei Gerola, in provincia di Pavia, per l’incendio in un capannone utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti plastici e linnei. Fiamme confinate, ancora in corso le lunghe operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

