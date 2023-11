Incendio in un’abitazione di due piani – salvati quattro gattini

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

06/11/23 ore 16:30 Varese – Via Talizia. Per cause in corso di accertamento un appartamento sito in uno stabile di due piani è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa.

Gli operatori hanno salvato quattro felini dalle fiamme, causa il fumo inalato sono stati portati privi di sensi all’esterno dello stabile. I vigili del fuoco attuando manovre di primo soccorso e utilizzando gli “autoprotettori” ovvero gli apparati per la protezione delle vie respiratorie in dotazione, hanno fornito aria pulita ai gattini. I quattro si sono ripresi e sono stati trasportati dai padroni in una clinica veterinaria. L’incendio è stato spento e l’area è stata messa in sicurezza.