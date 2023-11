Incendio su un motopeschereccio a largo di Ancona: intervengono Guardia Costiera e vigili del fuoco

Spread the love

È stato lo stesso motopesca a chiedere via radio l’attivazione dei soccorsi alla Sala Operativa del Centro di coordinamento marittimo dei soccorsi di Ancona. Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera, con l’invio in zona della motovedetta CP310, insieme a due unità navali dei vigili del fuoco con a bordo personale del nucleo sommozzatori.

L’adozione tempestiva delle misure antincendio, e la presenza del dispositivo navale di soccorso, hanno permesso di spegnere il fuoco immediatamente, senza conseguenze per i cinque componenti dell’equipaggio, giunti sani e salvi a terra. L’unità sinistrata è stata ricondotta presso il porto di Ancona, scortata dalle unità navali della Guardia costiera e dei vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio.

