I Vigili del Fuoco salvano dei cuccioli di cane a Mascalucia (CT)

VIGLI DEL FUOCO DI CATANIA

Ieri mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord di Catania, è intervenuta in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Mascalucia (CT), all’interno del parco “Trinità Manenti”.

In una parte di quest’area pubblica, resa inaccessibile da una folta vegetazione spontanea e dalla presenza di rovi, si erano addentrati dei cuccioli di cane che non riuscivano più a ritornare indietro. I Vigili del Fuoco intervenuti, aprendo un varco tra i rami intricati e spinosi con l’ausilio di una motosega, lì hanno raggiunti e tratti in salvo.

Insieme alla madre, sono stati quindi affidati a personale della Polizia Locale del Comune di Mascalucia che si sarebbe successivamente attivato per trovare la modalità appropriata per farli accudire.