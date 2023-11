VIDEO – Cile, incendio in insediamento di migranti a Coronel: morti 6 bambini e 8 adulti

Spread the love

Quattordici persone sono morte in Cile a Coronel, per un incendio che ha distrutto due insediamenti di migranti costruiti con materiali precari, come lattine e pallet. Tra le vittime 6 bambini e 8 adulti.

Il sindaco di Coronel ha fatto sapere che i vigili del fuoco sono intervenuti quando le fiamme avevano già distrutto un’abitazione e stavano divampando nella seconda. La casa da cui è partito il rogo era interamente di legno.

lapresse.it

