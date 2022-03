Incendio a Londra, fiamme in un grattacielo nella zona Est della città: evacuato il palazzo

Spread the love



Una torre in fiamme nella zona est di Londra. Tanta paura nel pomeriggio per un grosso incendio divampato al 17esimo piano di un grattacielo chiamato Relay Building che ospita appartamenti e uffici a Whitechapel, nell’Est di Londra, vicino alla City.

Sono intervenuti più di 125 pompieri della London Fire Brigade che con la collaborazione degli agenti di Scotland Yard hanno evacuato l’edificio. Al momento non si hanno notizie di vittime o conseguenze gravi per le persone e l’azione tempestiva dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme, che in precedenza erano ben visibili nell’edificio di 22 piani mentre un fumo nero si era alzato nel cielo della metropoli.