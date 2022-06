Intervista al Presidente dell’ ANVVF del dipartimento Paolo Moschetti

Spread the love

DI SILVIA IMBASTARO

Dal 2 al 4 giugno si è svolto il RADUNO dell’Associazione Nazionale dei Viigili del Fuoco. Intensa la partecipazione della popolazione e delle autorità intervenute

Presidente cosa significa per voi il raduno nazionale dei Vigili del Fuoco?

Il 4 giugno ultimo scorso si è concluso il 27mo Raduno Nazionale dei Vigili del Fuoco che quest’anno si è tenuto a Viterbo dopo che, causa pandemia, non è stato possibile prevederne uno prima.

Ogni quanto si svolge?

Il raduno ha una cadenza annuale, ma negli ultimi due anni abbiamo dovuto rimandare a causa del momento storico vissuto.

Chi vi partecipa?

Quest’anno hanno partecipato circa 2000 persone tra gli iscritti di tutte le oltre 100 sezioni in Italia in una location del tutto particolare quella delle bellezze artistiche di Viterbo che hanno dato valore aggiunto all’evento. Gli intervenuti, come recitano gli striscioni, da tutte le regioni, uomini, donne, bambini per ritrovare anche colleghi che si sono incontrati per servizio, nelle varie occasioni calamitose, molti anni prima.

Com’è cambiato dopo la pandemia’

Ovvio che il supporto del Corpo Nazionale è determinante per il massiccio intervento di uomini e mezzi in servizio permanente a fianco dei soci ANVVF con automezzi storici ed uniformi dell’epoca. Ma il cambiamento non c’è stato perché la voglia di incontro era già nell’aria nel periodo del virus per ritrovarci a commentare le battaglie relative fatte dal Corpo e dall’ Associazione.

Il raduno ha avuto come titolo “insieme per la sicurezza e la memoria storica” rivota soprattutto ai giovani. Avete avuto un riscontro positivo?

La caratteristica del raduno di quest’anno, impostato nelle precedenti versioni su una settimana in località di mare per consentire agli intervenuti anche momenti di svago, è stata quella che il Presidente Nazionale Antonio Grimaldi e tutto lo staff hanno voluto connotare l’evento su due elementi fondanti dell’associazione: la sicurezza (vedi casa sicura, scuola sicura ed altro) e la memoria storica (vedi informazione agli AVP del 92mo corso) I riscontri con i giovani sono quotidiani quando trattiamo certi argomenti nelle scuole sia per quello che riguarda la sicurezza che per la memoria storica. Ad esempio il complesso di “casa sicura” di Pistoia ha già appuntamenti per l’anno prossimo ed i musei dei vvf sono visitati spesso da scolaresche (vedi Ostiense e SCA)

Nel ringraziarLa P residente per la disponibilità, diamo a tutti appuntamento al prossimo Raduno Dei Vigili del Fuoco e alle varie attività dell’associazione a beneficio della comunità.